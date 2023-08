USA: Frau stirbt, weil sie zu viel Wasser getrunken hat 

Die 35-jährige Ashley verbrachte Anfang Juli ein verlängertes Wochenende am Lake Freeman, einem Stausee im US-Bundesstaat Indiana. Am letzten Tag ihres Ausflugs fühlte sie sich schwindelig und hatte Kopfschmerzen, Symptome einer Dehydration. Sie begann daher Wasser zu trinken, was ihr Durstgefühl jedoch nicht schwinden liess. Laut Angaben der «Daily Mail» trank sie insgesamt vier Wasserflaschen mit einem Inhalt von je 500 Millilitern. Gesamthaft trank sie also die empfohlene Tagesmenge von zwei Litern.