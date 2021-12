Schwangere Ashley Graham zeigt ihre Dehnungsstreifen

Eine Schwangerschaft ist ein Abenteuer für Körper und Geist. Kein Promi geht auf Social Media so offen mit den Veränderungen des Körpers um wie Ashley Graham. Das Topmodel, das auch schon Fotos ihrer ersten Geburt auf Instagram teilte und ihre Follower und Followerinnen an Still-Schwierigkeiten, Heulzusammenbrüchen und den Tücken des Windelwechselns teilhaben liess, gibt auch in ihrer zweiten Schwangerschaft Einblicke. In ihrem neusten Post zeigt die nackte Ashley stolz ihre Dehnungsstreifen auf dem Bauch, in dem ihre Zwillinge heranwachsen.