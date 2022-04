Ashley Graham zeigt stolz ihren After-Baby-Body nach Zwillingsgeburt

Das US-amerikanische Plus-Size-Model postete am Montag gleich drei Oben-ohne-Fotos von sich, die seinen Körper drei Monate nach der Zwillingsgeburt zeigen.

So postete die 34-Jährige am Montag drei Oben-ohne-Fotos von sich.

Verstecken kommt für sie nicht infrage: Gleich auf zwei der drei Fotos, die Ashley Graham am Montag auf Instagram gepostet hat, ist das US-Model oben ohne und mit lediglich einem schwarzen Slip bekleidet vor dem Badezimmerspiegel zu sehen. Das dritte Bild zeigt eine Detailaufnahme der Dehnungsstreifen auf ihrem Bauch. Zum Posting schreibt die 34-Jährige: «Hallo, neuer Bauch. Wir haben viel durchgemacht. Danke» und setzt den Hashtag #dreiMonatepostpartum dazu.

Drei Monate ist es nämlich her, dass das Plus-Size-Model seine Zwillinge zur Welt gebracht hat. Dass Ashley ihren After-Baby-Bauch nun so offen und stolz präsentiert, kommt bei der Community der 34-Jährigen besonders gut an. Followerinnen und Follower kommentieren den Beitrag mit Worten wie «Du siehst toll aus» oder Herz-Emojis. Das Posting wurde fast 900’000 Mal gelikt.