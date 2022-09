Twilight»-Star : Ashley Greene ist Mutter geworden

«Wir lieben dich so sehr, kleines Mädchen. Willkommen in unserer Welt», schrieb die Schauspielerin am Montag auf Instagram.

1 / 3 Ashley Green, bekannt aus der Twilight-Saga, wurde das erste Mal Mutter. (Archivbild) imago stock&people Das Kind hat sie mit ihrem Ehemann, dem Moderator Paul Khoury. (Archivbild) imago images/MediaPunch Im Jahr 2018 haben sie sich das Ja-Wort gegeben. (Archivbild) imago images/Cover-Images

Darum gehts Die aus Twilight bekannte Schauspielerin Ashley Greene wurde erstmals Mutter.

Sie ist seit 2018 mit dem australischen Moderator Paul Khoury verheiratet.

Der «Twilight»-Star Ashley Greene (35) ist Mutter geworden. Auf Instagram postete sie ein Foto, das zwei Babyhändchen mit einem roten Wickeltuch zeigt. Töchterchen Kingsley Rainn Khoury sei am Freitag zur Welt gekommen, teilt Greene weiter mit.

Unter dem Post schreibt sie: «Und einfach so hat sich alles verändert. In einem einzigen Moment kamst du in unsere Welt und alles andere verblasste. Nichts anderes war von Bedeutung. Die Liebe, die uns umgibt, kann man nicht erklären, man kann sie nur im tiefsten Innern spüren…»

Es ist das erste gemeinsame Kind für die US-Amerikanerin und den australischen Moderator Paul Khoury. Das Paar hatte sich 2018 in Kalifornien das Ja-Wort gegeben. Greene wurde als Vampirin Alice Cullen in der «Twilight»-Saga (2008-2012) bekannt. Sie spielte danach in mehreren Fernsehserien und Filmen mit, darunter «Wish I Was Here» und «Bombshell – Das Ende des Schweigens».

