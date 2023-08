Ashley Olsen hat einen Sohn bekommen

Getty Images for YES 20th Anniversary Gala

Ein Insider verrät gegenüber «TMZ», dass ihr Sohn bereits vor ein paar Monaten auf die Welt gekommen sei. Das Kind habe in New York das Licht der Welt erblickt. Die Quelle verrät auch gleich den Namen des Buben: Er soll «Otto» heissen. Ashley hat sowohl die Schwangerschaft wie auch die Geburt geheim gehalten. Auch mit ihrem Partner zeigt sich die Designerin nur selten in der Öffentlichkeit.

Ashley und Louis heirateten im Dezember

Louis und Ashley lernten sich 2017 kennen. Der 35-Jährige ist ein Künstler und Fotograf und stammt aus Kalifornien. Er studierte an der Universität von Columbia. 2018 zeigte sich das Paar erstmals küssend in der Öffentlichkeit. Zwei Jahre später machten Hochzeitsgerüchte die Runde, weil der «Full House»-Star mit einem Ring gesichtet wurde. Die beiden leben in New York.