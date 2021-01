1 / 8 Die deutsche Restaurant-Kette Shiso Burger kommt in die Schweiz. Shiso Burger Die Kette kombiniert amerikanisches Fast-Food mit … Getty Images/Westend61 … asiatischem Essen. Getty Images/Cavan Images RF

Darum gehts Die Restaurant-Kette Shiso Burger plant ihre erste Filiale in Genf ab März.

Wegen der Lockdown-Regeln könnte sich das Eröffnungsdatum noch ändern.

Das deutsche Unternehmen kombiniert asiatisches Essen und amerikanisches Fast-Food.

Statt Rinderplätzchen gibts auf diesem Burger Thunfisch mit Teriyaki-Sauce und als Beilage Edamame-Bohnen und Kimchi: Die deutsche Restaurant-Kette Shiso Burger kombiniert asiatisches Essen mit amerikanischem Fast-Food.

Mitten in der Corona-Krise will das Unternehmen nun in die Schweiz expandieren. Die erste Filiale in Genf ist geplant. Diese soll laut «Aargauer Zeitung» Anfang März eröffnen. Je nach Lockdown-Regeln könnte sich das Eröffnungsdatum aber noch ändern.

Kommt das asiatisch-amerikanische Menü bei den Schweizern gut an, will Shiso Burger fünf bis zehn Restaurants in der Schweiz eröffnen, wie es weiter heisst. Betrieben werden die Filialen im Franchise-Modell: Partner übernehmen den Betrieb und bezahlen eine Lizenzgebühr an die Gründer.

Neue Thai-Kette kommt ebenfalls nach Genf

In Deutschland und Frankreich gibt es bereits sieben Shiso-Burger-Filialen. Neben der Filiale in Genf sind 2021 weitere Eröffnungen in Portugal und Saudi-Arabien geplant. Auch für London sei ein Vertrag unterzeichnet.

Nicht nur Shiso Burger will dieses Jahr in die Schweiz expandieren, auch die französische Pitaya-Kette plant eine erste Filiale in Genf, laut «Aargauer Zeitung». Letztere bietet thailändische Gerichte an und betreibt in Frankreich über 100 Filialen.