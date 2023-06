Bevölkerung meldet Asiatische Hornisse in Münchenstein, Ettingen und Nuglar

In sieben Kantonen wurde die Asiatische Hornisse bereits gesichtet. Nun reagiert die Nordwestschweiz mit speziell ausgebildeten Personen auf die invasive Art. Die Zeit renne davon, um das Problem in den Griff zu bekommen, warnt ein Experte.

1 / 7 Die Asiatische Hornisse killt die heimischen Bienen. Darum ist sie sehr gefährlich. Kanton Aargau Nun reagieren die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn und spannen zusammen. Kanton Basel-Stadt Die vier Kantone haben mit den kantonalen Bienenzüchterverbänden Personen ausgebildet, die für die Suche nach Nestern der Asiatischen Hornisse im Einsatz sind. Kanton Basel-Stadt

Bienenzüchterinnen und Bienenzüchter schlagen Alarm: Schweizer Bienen sind wegen der Asiatischen Hornisse in Gefahr. 66 Funde in sieben Kantonen wurden dieses Jahr schon gemacht, wie der Bienengesundheitsdienst (BGD) am Mittwoch mitteilte. Der Bestand der Hornisse, die im Gegensatz zu ihrem europäischen Pendant Bienen frisst, hat insbesondere in der Westschweiz im Jahr 2023 stark zugenommen.

Nun reagieren die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn und spannen zusammen. Die vier Kantone haben mit den kantonalen Bienenzüchterverbänden extra Personen ausgebildet, die für die Suche nach Nestern der Asiatischen Hornisse im Einsatz sind, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Bei besagter Suche komme die Technik der Radio-Telemetrie zum Einsatz, bei der Hornissen mit Minisendern ausgestattet werden. In einem zweiten Schritt kann eine Taskforce anschliessend den Rückflug der Tiere in ihr verfolgen.

Asiatische Hornisse ist für einen Laien nicht leicht zu erkennen

Um immer auf dem neuesten Stand über die Verbreitung der Eindringlinge zu sein, sind die Kantone auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Beim Verdacht auf eine Asiatische Hornisse gilt: Immer sofort das Smartphone zücken und ein Bild davon machen, erklärt Biosicherheitsinspektor Dirk Hamburger vom Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt.

Doch wie sehen die potenziell gefährlichen Asiatischen Hornissen aus? Hamburger erklärt: «Sie wirkt viel dunkler als die heimische Hornisse. Wenn sie beide nebeneinander fliegen würden, würde die Asiatische sehr dunkel, fast schon schwarz wirken und die Europäische eher hellgelb. Das ist der grösste Unterschied.»

Zudem rät der Spezialist durchzuschnaufen. «Das Insekt ist gross. Man muss aber keine Angst haben, wenn man es in Ruhe lässt, passiert nichts», sagt er. Das Foto muss schliesslich auf der nationalen Plattform hochgeladen werden. Ratschläge gibt es auch telefonisch, falls es mit dem Foto nicht geklappt haben sollte.

In Basel kamen bis jetzt nur Falschmeldungen rein

«Wir haben schon einige Meldungen erhalten. Teils rufen die Leute dann an und berichten, dass sie noch nie so ein grosses Fluginsekt gesehen haben. Doch bis jetzt waren es alles Falschmeldungen, es handelte sich im Endeffekt nie um die Asiatische Hornisse», so Hamburger.

Anders im Baselbiet und in Solothurn, wo in Münchenstein BL, Ettingen BL und Nuglar SO drei sogenannte Vornester dank Beobachtungen aus der Bevölkerungen entfernt werden konnten.

Die Zeit renne den Spezialistinnen und Spezialisten davon, sagt Gabriel Stebler, Leiter Ressort Störfallvorsorge und Chemikalien Kanton Basel-Landschaft. «Wenn wir das Problem in den Griff bekommen wollen, dann jetzt. Nächstes Jahr ist es bereits zu spät», warnt Stebler.