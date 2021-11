Asiatische Länder öffnen wieder – das musst du wissen

Welche asiatischen Länder kann man wieder bereisen?

In welchem Zustand befindet sich die touristische Infrastruktur an den Reisedestinationen?

Stephan Roemer: Einige Hotels sind noch immer geschlossen. Gewisse Unterkünfte werden in naher Zukunft auch noch nicht oder nur teilweise wieder öffnen. Und bei einigen Hotels sieht man, dass die Corona-Pandemie die Unternehmen in die Knie zwang. Es braucht noch etwas Zeit, bis die meisten Hotelinfrastrukturen wieder in Schwung gebracht sind. Dazu müssen auch wieder genügend Hotelangestellte zurück an ihren früheren Arbeitsort. Ebenfalls ein Thema sind Fähren und innerasiatische Flugverbindungen, die ihren Betrieb teilweise noch nicht wieder aufgenommen haben. Wir als Reiseveranstalter haben da vor Ort aber eine gute Übersicht und können beraten.