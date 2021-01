Tse Chi Lop : Asiens «El Chapo» in Amsterdam festgenommen

Der chinesisch-kanadische Doppelbürger Tse Chi Lop wurde am Flughafen Amsterdam festgenommen. Er gilt als Boss des grössten asiatischen Drogenkartells.

Niederländische Sicherheitskräfte verhafteten Tse Chi Lop am Flughafen Schiphol in Amsterdam.

Der mutmassliche Chef des grössten Drogenkartells Asiens ist in den Niederlanden festgenommen worden. Der Zugriff auf den weltweit gesuchten Tse Chi Lop erfolgte auf ein Ersuchen der australischen Bundespolizei, wie die australischen Behörden am Sonntag mitteilten. Der australische Generalstaatsanwalt bereitet demnach ein Auslieferungsersuchen für Tse Chi Lop vor.

Wichtiger Durchbruch

Sam Gor steht im Verdacht, seine Einnahmen durch den illegalen Drogenhandel durch Investitionen in Immobilien, Hotels und Kasinos in Südostasien zu waschen. Australien wirft dem Kartell vor, «substanzielle Mengen an Heroin und Methamphetamin» in das Land geschmuggelt zu haben.