Für Behandlung seines Arms : Asowstal-Kämpfer Dianow bekommt 185’000 Fr. Spenden innert 24 Stunden

Auch dieses Bild zeigt Mykhailo Dianow: Am 10. Mai hatten die Kämpfer, die lange in dem von russischen Truppen belagerten Asowstalwerk in der Hafenstadt Mariupol ausgeharrt hatten, Bilder veröffentlicht. Wann die Fotos aufgenommen wurden, ist nicht bekannt.

Dieses aktuelle Bild von Mykhailo Dianow schockiert: Der ukrainische Oberfeldwebel der 36. Brigade war im Mai in russische Gefangenschaft genommen worden. Am 22. September wurde er freigelassen.

Sein Bild ging um die Welt: Schmutzig und abgekämpft, mit einer improvisierten Fixation am bandagierten Arm wurde Mykhailo Dianow (42), Oberfeldwebel in der 36. Marinebrigade der ukrainischen Armee, im Keller des belagerten Stahlwerks Asowstal fotografiert. Das Bild wurde zu einem Symbol des Widerstands gegen die russische Aggression in der Ukraine und die Unbeugsamkeit der Verteidiger des Landes.

Monate später schockierte ein Bild des am 21. September von Russland freigelassenen Dianow, der im Zivilleben Berufsmusiker ist: Er war nicht nur auf Haut und Knochen abgemagert und wies Spuren von Misshandlungen auf, sondern auch seine unbehandelte Verletzung am linken Arm scheint schlimmer geworden zu sein. Diese hatte er im Gefecht erlitten, in seinem Arm steckte ein Metallsplitter, der ihm dann in Gefangenschaft ohne Narkose mit einer rostigen Zange entfernt wurde.