BAG senkt Medikamentenpreise – Aspirin und 300 weitere Medikamente werden rund 10 Prozent günstiger

Nun will das BAG die Preise von 300 Medikamenten senken – doch es gibt Widerstand.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) führt eine Liste mit Arzneimitteln und überprüft deren Preise alle drei Jahre. Die Prüfung für das Jahr 2021 sei nun durch, schreibt das BAG in einer Mitteilung, und der Bund habe sich entschieden, die Preise von knapp 300 Arzneimitteln um durchschnittlich zehn Prozent zu senken. Bereits letztes Jahr seien die Preise für viele Medikamente gesunken, was zu Einsparungen von 100 Millionen Franken geführt habe. Die neuen Preissenkungen sollen nochmals rund 60 Millionen einsparen, verspricht das BAG.

Das BAG gibt an, jedes Jahr ein Drittel der Arzneimittel der Spezialitätenliste zu überprüfen. Die Behörde startete letztes Jahr den zweiten Überprüfungszyklus, nachdem sie zwischen 2017 und 2019 alle Arzneimittel bereits einmal überprüft hatte. Die nun geprüften Arzneimittel setzen Schweizerinnen und Schweizer laut BAG etwa zur Behandlung von Hautkrankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems und des Blutes ein.

Zulassungsinhaberinnen und -inhaber legen Beschwerde ein

Bisher senkte das BAG die Preise von 53 Prozent aller Arzneimittel auf der Liste – über 220 Originalpräparate kosten nun weniger. Bei Einzelnen sei allerdings noch offen, ob die Preissenkungen durchkommen würden, da die Zulassungsinhaberinnen und -inhaber Beschwerden angekündigt hätten. Bei knapp 200 Arzneimitteln kam das BAG zum Schluss, dass keine Preissenkung notwendig sei. Diese Arzneimittel seien im Vergleich zu den Referenzländern und im Vergleich zu anderen Arzneimitteln «weiterhin wirtschaftlich», so das BAG.

Das BAG überprüfte nicht nur Originalpräparate, sondern auch Generika, Co-Marketing-Arzneimittel und Biosimilars. Bei knapp 40 Prozent dieser Arzneimittel habe die Überprüfung ebenfalls zu einer Preissenkung geführt. Die Preise für die Arzneimittel, die das BAG neu überprüft hat, sollen am 1. Dezember sinken. Die Überprüfung der restlichen Arzneimittel will die Behörde in den nächsten Monaten abschliessen.