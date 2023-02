Assad öffnet Grenzübergänge für Erdbebenhilfe – eine «Finte»?

1 / 11 Vor dem Beben wurde fast die gesamte humanitäre Hilfe für die mehr als vier Millionen Menschen, die in den von Rebellen kontrollierten Gebieten leben, über den syrisch-türkischen Grenzübergang Bab al-Hawa geliefert. REUTERS Der syrische Machthaber Assad hat nun zugesagt, zwei weitere Grenzübergänge für Hilfsgüter zu öffnen. REUTERS In die Rebellengebiete im Nordwesten Syriens ist seit dem Jahrhundert-Erdbeben kaum internationale Unterstützung gekommen (Im Bild: die Kleinstadt Harem im Gouvernorat Idlib im Nordwesten von Syrien.) REUTERS

Darum gehts Der syrische Machthaber Baschar al-Assad hat gegenüber der UNO eingelenkt.

Er lässt zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei öffnen, damit die von Rebellen gehaltene Region Erdbebenhilfe bekommen kann.

Bislang gab es für Hilfslieferungen aus der Türkei jahrelang nur den Grenzübergang Bab al-Hawa.

Türkei-Experte Kristian Brakel vermutet vor allem Eigeninteressen hinter Assads Entscheidung.

«Er hofft, dass die Gelder zur Behebung der Kriegsschäden, die der Westen Assad ohne Zusagen von Reformen jahrelang verwehrt hat, nun über die Erdbebenhilfe reinkommen.»

Syriens Machthaber Baschar al-Assad tut, worum ihn UNO-Vertreter seit Tagen bitten: Zwischen der Türkei und dem Nordwesten Syriens öffnet er zwei weitere Übergänge und lässt für drei Monate mehr westliche Hilfskonvoys ins Land – auch in die von Assad verhassten Rebellengebiete.

Hierher ist seit dem Jahrhundert-Erdbeben kaum internationale Unterstützung gekommen – auch weil die UN-Hilfe von der Türkei aus seit Jahren nur über einen Übergang ins Land transportiert werden durfte. Assads Einlenken sei «erstaunlich», so die deutsche «Zeit». Ein Einsehen angesichts der enormen Not? Frage an Kristian Brakel von der Heinrich Böll Stiftung in Istanbul.

Herr Brakel, wie sieht es eine Woche nach dem Erdbeben im Nordwesten Syriens aus?

Immer noch sehr schlecht. Über das Wochenende sind einzelne Hilfslieferungen durchgekommen – über Bab al-Hawa, der Grenzübergang, der offiziell immer geöffnet ist. Dieser Übergang wird nach Resolution des UN-Sicherheitsrates für die humanitäre Versorgung von Nordsyrien schon seit Jahren genutzt – gegen den Willen des Assad-Regimes. Auch die Türkei sagt, sie wolle einen weiteren Checkpoint öffnen. Das ist meines Wissens noch nicht passiert.

Assad will nun mehrere Grenzübergänge öffnen. Was hat es damit auf sich?

Es ist ein Quasi-Einlenken von Assad und kann als Finte verstanden werden. Dabei geht es um zweierlei: Assad will die Hilfslieferungen möglichst monopolisieren und für seine Zwecke nutzen. Er hat sich zum Öffnen von Grenzübergängen entschlossen, weil er dem Westen zuvorkommen wollte.

Womit zuvorkommen?

Es gab in den letzten Tagen Überlegungen, unter Umgehung der sogenannten Cross-Border-Resolution des Sicherheitsrats die UNO-Hilfslieferungen ohne das Ok aus Damaskus – und damit auch weitgehend ausserhalb der Kontrolle Assads – nach Syrien zu entsenden. Mit seinem Zuvorkommen kann Assad jetzt die westliche Erdbebenhilfe verknüpfen mit dem Wiederaufbau der kriegsversehrten Gebiete, die unter seiner Kontrolle stehen. Er hofft, dass die Gelder zur Behebung der Kriegsschäden, die der Westen Assad ohne Zusagen von Reformen jahrelang verwehrt hat, nun über die Erdbebenhilfe reinkommen.

Wird diese Rechnung aufgehen?

Das ist noch unklar. Von Vorteil für das Assad-Regime ist sicherlich, dass die USA ihre Sanktionen wegen des Erdbebens für sechs Monate angepasst haben. Auch die UNO bemüht sich stark, auf Damaskus zuzugehen. Dazu soll es im März eine Geberkonferenz der Europäischen Kommission für die Türkei und Syrien geben. Da wird es spannend zu sehen, ob das Erdbeben in einigen Ländern zu einem Umdenken in Sachen Wiederaufbau des Bürgerkriegslandes geführt hat.

Wie weit kann die westliche Hilfe als Hebel für Zugeständnisse des Assad-Regimes genutzt werden?

Bisher hat sich Damaskus dem verweigert. Ich sehe nicht, dass sich das ändern wird.

Internationale Hilfe für die syrischen Rebellengebiete sei aus politischen Gründen ausgeblieben. Was ist an dem Vorwurf dran?

Die humanitäre Hilfe für Syrien ist schon lange politisch aufgeladen. So kann die UNO in sogenannten Cross-Border-Lieferungen Hilfsgüter ohne Zustimmung des syrischen Regimes nach Nordwestsyrien bringen. Dazu gibt es jetzt die sogenannten Cross-Line-Lieferungen der UNO und des IKRK aus den Regime-Gebieten in die Rebellengebiete. Etwa nach Idlib, das von der extrem-islamistischen Hai’at Tahrir asch-Scham (HTS) kontrolliert wird. Die HTS-Milizen aber lehnen die Hilfslieferungen aus den von Assad kontrollierten Gebieten ab, weil sie befürchten, dass das Regime durch die Hintertür wieder die Kontrolle über sie und das Gebiet gewinnen könnte.

Hat der Westen denn Interesse daran, den Islamisten in Idlib zu helfen?

Der Westen und die UNO drücken sich nicht, auch die Türkei nicht, weil sie das Gebiet stabil halten will. Die UNO-Hilfslieferungen für die Idlib-Enklave sind bislang vor allem an logistischen Fragen gescheitert – und am Assad-Regime.

Wie ist die Lage in den syrischen Kurdengebieten?

Obwohl einzelne Regionen betroffen sind, bleiben die Übergänge von der Südtürkei her bisher geschlossen. Hilfe müsste also aus Damaskus kommen. Meines Wissens gab es bislang noch keine Einigung unter den Parteien. Damit bleibt nur noch die Hilfe aus dem Nordirak, wo die Grenzübergänge offen sind.



Syrien Humanitäre Hilfe als Verletzung der Landesgrenze und Souveränität Internationale Unterstützung hat den syrischen Nordwesten nach dem verheerenden Erdbeben nur langsam erreicht. Das Problem: Die Region ist im syrischen Bürgerkrieg umkämpft und wird in Teilen noch immer von jihadistischen Rebellen kontrolliert. Die UNO unterstützt die Bevölkerung dort seit 2014 über die Route aus der Türkei und den Grenzübergang Bab al-Hawa. Eine Resolution zur Nutzung weiterer Übergänge scheiterte im UN-Sicherheitsrat am Widerstand von Russland und China. Dies vor dem Hintergrund, dass das Assad-Regime die Hilfslieferungen aus der Türkei bisher als Verletzung der Landesgrenze und der staatlichen Souveränität betrachtet. Russland, das Assad im Bürgerkrieg unterstützt, hat bislang klargemacht, dass die Hilfslieferungen aus der Türkei ins Rebellengebiet nur «vorübergehend» seien und mittelfristig von Lieferungen aus dem Regime-Gebiet abgelöst werden sollen.