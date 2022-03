Whistleblower droht Haft in USA – Assange darf gegen seine Auslieferung nun doch keine Berufung einlegen

1 / 7 Der Supreme Court hat der von Assanges Anwälten eingereichten Berufung nicht stattgegeben. AFP/Justin Tallis Unterstützer von Assange verlangen seit Monaten seine Freilassung. Reuters/Henry Nicholls Der Supreme Court kippte eine Entscheidung des High Court. Reuters/Toby Melville

Darum gehts Whistleblower Julian Assange (51) kann nun doch keine Berufung gegen die drohende Auslieferung in die USA einlegen. Dort droht ihm eine lange Gefängnisstrafe.

Erst im Januar war ihm dies noch gewährt worden, doch das oberste britische Gericht kippte nun diesen Entscheid.

Ungeachtet des Entscheids wollen Assange und seine Verlobte am 23. März heiraten.

Die drohende Auslieferung in die USA rückt für Wikileaks-Gründer Julian Assange näher: Das oberste britische Gericht entschied am Montag, dass er dort keine Berufung mehr gegen seine Überstellung an die US-Justiz einlegen darf. Dafür fehle die rechtliche Grundlage, teilte der Supreme Court mit. Noch im Januar hatte der Londoner High Court diesem Begehren zugestimmt.

In Grossbritannien hat Assange damit kaum noch rechtliche Möglichkeiten, einer Auslieferung zu entgehen. Er könnte aber noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Grundsätzlich wäre auch noch ein Einspruch gegen andere Elemente des ursprünglichen Urteils gegen ihn möglich. Seine Anwälte äusserten sich zunächst nicht zu ihrer weiteren Strategie.

Die USA werfen Assange vor, der Ex-Geheimdienstanalystin und Whistleblowerin Chelsea Manning beim Diebstahl von streng geheimen diplomatischen Nachrichten sowie Militärakten geholfen und diese via Wikileaks publik gemacht zu haben. Der Australier ist in 17 Punkten der Spionage und in einem Punkt des Computermissbrauchs angeklagt.

In dem Rechtsstreit um seine Auslieferung in die USA hatte eine Bezirksrichterin in London einen US-Antrag auf eine Überstellung Assanges mit Verweis auf dessen psychischen Zustand zunächst abgelehnt. Er könnte sich unter den harschen Haftbedingungen in Amerika etwas antun, hiess es zur Begründung.

Hochzeit am 23. März

Später sicherte die US-Seite eine menschliche Behandlung Assanges zu. Im Dezember kippte der High Court die Entscheidung der Vorinstanz und ebnete damit den Weg für Assanges mögliche Auslieferung. Die Zusagen der USA, wonach sie mit Assange human umgehen würden, reichten aus, befanden die Richter am High Court. Schliesslich handele es sich um verbindliche Versprechen, die eine Regierung der anderen gegeben habe.

Seit 2019 sitzt Assange im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ein. Verhaftet wurde er damals wegen Verstosses gegen Kautionsauflagen in einem anderen Rechtsstreit. Zuvor hatte er sich sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London verschanzt, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Dort wurden ihm Vergewaltigung und sexuelle Nötigung zur Last gelegt, doch sind die Ermittlungen in dem skandinavischen Land inzwischen eingestellt worden.

Assanges Verlobte Stella Moris, mit der er zwei Kinder hat, hatte am Wochenende mitgeteilt, dass das Paar am 23. März heiraten wird. Die britischen Behörden haben den beiden die Erlaubnis erteilt, sich in Belmarsh das Jawort zu geben.