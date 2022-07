London : Assange legt Berufung gegen Auslieferung an die USA ein

Julian Assange kämpft weiter gegen seine Auslieferung in die USA. Der Wikileaks-Gründer befindet sich zurzeit in britischer Haft und hat Berufung eingelegt.

Stella Assange, die Frau von Julian Assange, nimmt am 1. Juli 2022 an einer Demonstration in London gegen seine Auslieferung teil.

Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange will weiter juristisch gegen seine Auslieferung in die USA vorgehen und hat einen Antrag auf Berufung gestellt. Der High Court in London bestätigte der BBC den Eingang eines Berufungs-Antrags, wie der Sender am Freitag berichtete.



Vor zwei Wochen hatte die britische Regierung nach jahrelangem juristischem Tauziehen die Auslieferung des Wikileaks-Gründers an die USA genehmigt. Seit 2019 sitzt der 50-Jährige in London im Gefängnis. Verurteilt ist er zwar nicht, doch die Fluchtgefahr gilt als hoch.