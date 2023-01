Asteroid 2023 BU kommt der Erde gefährlich nahe

Ein Asteroid von der Grösse eines Lieferwagens rauscht in der Nacht zum Freitag nahe an der Erde vorbei. Es handelt sich um eine der dichtesten Annäherungen eines bekannten erdnahen Objektes an die Erde, die bislang aufgezeichnet wurden. Der am Samstag entdeckte Asteroid «2023 BU» werde sich auf 3600 Kilometer der südlichen Spitze Südamerikas annähern. Am nächsten soll der Himmelskörper am Freitagmorgen um 1.27 Uhr sein.