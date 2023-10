Psyche soll Geheimnisse der Erdgeschichte preisgeben

Die Sonde, die ebenfalls Psyche heisst, ist mit ihren Sonnensegeln so gross wie ein Tennisplatz

Wenn sie ihr Ziel erreicht hat, soll sie helfen, die Frage nach der Entstehung des Lebens zu beantworten: Die Nasa-Raumsonde Psyche ist am Freitag zu einer mehrjährigen Reise zu einem aus Metall bestehenden Asteroiden gestartet. Die Sonde hob an Bord einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Im Jahr 2029 soll Psyche das riesige, kartoffelförmige Himmelsobjekt gleichen Namens – im Fachjargon 16 Psyche – erreichen.

Bis an ihr Ziel muss Psyche rund 3,5 Milliarden Kilometer Strecke zurücklegen, weswegen die Sonde frühestens 2029 dort ankommt. Ursprünglich hatte die Sonde Psyche, die mit ausgebreiteten Solar-Segeln etwa so gross ist wie ein Tennisplatz, schon 2022 starten sollen. Das hatte aber wegen Computer-Problemen nicht geklappt.

Der Nasa zufolge haben Messungen ergeben, dass der Asteroid an seiner breitesten Stelle etwa 232 Kilometer breit und 280 Kilometer lang ist. Er hat eine Oberfläche von 165’800 Quadratkilometern, das entspricht knapp der halben Grösse Deutschlands. Das Besondere an ihm: Die meisten Asteroiden sind aus Gestein, Eis oder Gas geformt, doch Psyche besteht laut den Wissenschaftlern aus Eisen, Nickel und anderen Metallen sowie möglicherweise auch aus Silikaten.

Von den etwa neun bisher entdeckten metallhaltigen Asteroiden ist Psyche der grösste. Er umkreist die Sonne zusammen mit Millionen anderer Weltraumfelsen im äusseren Teil des Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter. Das Objekt wurde 1852 entdeckt und nach der Göttin der Seele aus der griechischen Mythologie benannt. Der Planet enthält grosse Mengen an Eisen, Nickel und Gold und anderen Metallen und hat deshalb einen theoretischen Wert von 10'000 Billiarden Dollar – ein Hundertfaches mehr als die gesamten Wertgüter der Welt.

War Psyche einmal ein Planetenkern?

Sie sei gespannt, welche «Schatztruhe an wissenschaftlicher Forschung» die «erste Nasa-Mission in eine Metall-Welt» einbringen werde, sagte Nasa-Managerin Nicola Fox. «Indem wir den Asteroiden Psyche studieren, hoffen wir, unser Universum und unseren Platz dahin besser verstehen zu lernen – insbesondere in Hinblick auf den mysteriösen und unerreichbaren Metallkern unseres eigenen Heimatplaneten Erde.