Asthma kann durch Sprühreiniger ausgelöst werden

Denn die per Sprühstoss ausgebrachten Chemikalien landen nicht nur auf den zu putzenden Oberflächen, sondern wirbeln auch in die Lunge, wo sie Schaden anrichten können.

Was macht Putzen mit der Lunge?

In ihrer Studie, die einen Zeitraum von acht Jahren berücksichtigte, konnte das Team einen Zusammenhang zwischen der häufigen Verwendung von Sprüh-Putzmitteln im Haushalt und Asthmasymptomen aufzeigen. So war ein anhaltender und erhöhter wöchentlicher Gebrauch von Sprühreinigern mit einem höheren Risiko für Asthmasymptome verbunden. Geringer war das Risiko bei Personen, die im Kampf gegen Dreck im Haus nur wenig davon oder sogar gar nicht einsetzten.

So lief die Studie ab

Pacheco Da Silva und ihre Kolleginnen und Kollegen stützen ihre Schlussfolgerung auf die Angaben von 509 Frauen, die an den letzten beiden Umfragen der sogenannten EGEA-Studie (Epidemiological Study on the Genetics and Environment of Asthma) teilgenommen hatten. Vorkommen und Schwere von Asthmasymptomen sowie die Verwendung von Sprühreinigern bewerteten die Forschenden anhand standardisierter Fragebögen. Besonderes Augenmerk legten sie auf die Längsschnittzusammenhänge des wöchentlichen Gebrauchs von reizenden oder versprühten Reinigungsprodukten und Asthma-Symptomen bei den Probanden. Berücksichtigt wurden in der Analyse auch Alter, Raucherstatus, Body-Mass-Index und berufliche Exposition gegenüber asthmaauslösenden Stoffen.