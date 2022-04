Lungenprobleme nach Corona-Infektion : Asthma nach Covid-19 – «Als junge und gesunde Person hat mich das schockiert»

Bis zu einem halben Jahr nach einer Covid-Infektion ist das Risiko für eine Lungenembolie erhöht. Viele haben trotz leichtem Verlauf nach der Krankheit Mühe, wieder fit zu werden. So auch die 23-jährige Vittoria Bolongaro. Bei einem Belastungstest beim Arzt ist sie zusammengebrochen und hat Asthma entwickelt.

Sie kein Einzelfall: In der CrossKlinik in Basel haben laut Sportarzt Andreas Gösele, zehn Prozent der untersuchten Athleten und Athletinnen vorübergehend eine Herzmuskelentzündung: «Übergangsweise zwar nur, aber doch erschreckend hohe Zahlen.» Neben typischen Covid-19-Symptomen hatte Vittoria Bolongaro am sechsten Tag nach der Erkrankung plötzlich starke Schmerzen in der Brust. Daraufhin ging sie zu einem Kardiologen in Italien, der neben diversen Checks auch einen Belastungstest durchführte: «Diesen Belastungstest habe ich gemacht und nach ein paar Sekunden, nachdem ich fertig war, hatte ich eine respiratorische Krise und ich konnte nicht mehr atmen.» Bolongaro musste mit Sauerstoff versorgt werden, um stabilisiert zu werden. Diagnose: asthmatische Probleme als Folge von Covid-19 sowie eine Bronchienentzündung.