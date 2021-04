Bundesrat und BAG unter Druck - Asthma-Spray gegen Corona – Politik fordert sofortiges Handeln vom Bundesrat

Drei verheissungsvolle Kandidaten

Budesonid

Aviptadil

Der Stoff, der in den USA und der EU den Orphan-Drug-Status hat und damit als Substanz zur Behandlung seltener Krankheiten gilt, kann sowohl intravenös als auch inhalativ verabreicht werden. Was bei Covid-19 besser wirkt, ist noch offen. Die Ergebnisse einer Studie aus den USA über den Effekt einer intravenösen Gabe erwartet Therapeutic Relief in Kürze. Die Untersuchungen zur inhalativen Verabreichungen laufen gerade an – auch in der Schweiz: Verantwortlich für die Studie ist Jörg D. Leuppi, Professor für Innere Medizin an der Universität Basel und Leiter der Medizinischen Universitätsklinik des Kantonsspitals Baselland in Liestal. «Wir glauben, dass RLF-100 das Potenzial hat, Covid-19-Patienten davor zu bewahren, eine schwere Lungenerkrankung zu entwickeln, die auf der Intensivstation endet und eine mechanische Beatmung erfordert», so Leuppi in einer Mitteilung. Er befürwortet die inhalative Gabe: «Dadurch wirkt es direkt dort, wo wir es haben möchten: in der Lunge.» Intravenös verabreichtes Aviptadil wirkt dagegen im ganzen Körper: «Entsprechend muss man auch mit Nebenwirkungen wie Durchfall und Blutdruckabfall rechnen.» Die Resultate erwartet der Mediziner im Verlauf des Sommers 2021.