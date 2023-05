Mit dem DB12 setzt Aston Martin ein letztes Mal auf Verbrenner

Es wurde bereits spekuliert, ob der Nachfolger des aktuellen DB11 der für 2025 angekündigte erste reine Stromer von Aston Martin sein werde. Nun ist klar: Der Nachfolger heisst DB12 und kommt klassisch mit Front-Benziner. Optisch orientiert sich der Neue klar an der Formensprache des DB11, wirkt eher wie eine umfangreiche Überarbeitung als ein neues Modell. Der markentypische Kühlergrill ist gewachsen, die Karosserieüberhänge sind besonders kurz, die Silhouette wurde breiter und flacher.

AMG-Power

Moderner präsentiert sich auch das Cockpit mit zwei mittelgrossen Displays, die als Kombiinstrument und Anzeige-/Bedieneinheit fürs Infotainmentsystem dienen. Ein Materialmix mit verschiedenen Ledersorten, Carbon- und Metallapplikationen sorgt für nobles Ambiente. Auffällig sind mehrere streng horizontal ausgerichtete Linien. Der DB12 ist selbstredend vernetzt, bietet zeitgemässe Konnektivität und auf Wunsch ein Audiosystem von Bowers & Wilkens.

Beim Antriebsstrang setzen die Briten weiter auf einen klassischen Verbrenner. Von der Zwölf in der Modellbezeichnung sollte man sich aber nicht irreführen lassen – es bleibt bei acht Zylindern. Es kommt der doppelt aufgeladene 4-Liter-V8 von Mercedes-AMG in Kombination mit Achtgang-Automatik zum Einsatz. Seine Leistung wurde auf 500 kW/680 PS und 800 Newtonmeter gesteigert. Die antreibende Hinterachse beschleunigt den DB12 in 3,6 Sekunden auf Tempo 100. Maximal sind 325 km/h möglich.

Die feinen LED-Rückleuchten verleihen dem Heck einen besonderen Charakter. Aston Martin Das DB-Cockpit ist nun voll im digitalen Zeitalter angekommen. Aston Martin Das neue Modell kommt im Herbst auf den Markt, Preise sind noch nicht bekannt. Aston Martin

Um die vorhandene Leistung auch in ein betont sportliches Fahrerlebnis zu überführen, ist der DB12 mit elektronischem Hinterachsdifferenzial, diversen Karosserieversteifungen, Adaptiv-Fahrwerk, gross dimensionierten und optional in Keramik ausgeführten Bremsscheiben sowie einem in vier Stufen einstellbaren und bei Bedarf auch tolerant regelnden Schleuderschutz ausstaffiert.