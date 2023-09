Astra: Gotthardtunnel ab Freitagabend wieder offen

Der Gotthardtunnel kann bereits am Freitagabend wieder geöffnet werden, wie das Bundesamt für Strassen in einer Mitteilung schreibt. Seit Sonntagnachmittag ist der Tunnel für den Verkehr gesperrt. Spannungsumlagerungen im Gebirge haben zu einer Verschiebung bzw. einem Riss in der Zwischendecke in der Nähe des Nordportals geführt.