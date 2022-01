Covid-Massnahmen – Astra-Mitarbeiter twittert gegen «Impfschafe», Politiker und Medien

Der tägliche «Spaziergang» müsse zu den Medien führen: «Spaziergänger» nennen sich Covid-Demonstrierende in Deutschland. Ein Aufruf, vor den Medienhäusern zu demonstrieren.

Damit verstosse er gegen die Regeln, sagt seine Arbeitgeberin auf Anfrage. Man habe den Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass er damit das Astra in Verruf bringen kann.

Er setzt stündlich mindestens einen Tweet ab, und derzeit fast nur zu einem Thema: zur Covid-Politik des Bundes, die in seinen Augen verfehlt ist. Er wettert gegen «Impfschafe», «Maskenfetischisten», «ängstliche Politiker» und «sich in Panik und hysterischem Gekreische überbietende Medien».

Timo S. macht kein Geheimnis aus seinen Ansichten: Er fühlt sich als Ungeimpfter gemobbt und kommentiert die Pandemie-Entwicklung mit Häme und Schadenfreude. Etwa den «durchbrechenden Impf- und Maskenerfolg» im Ticino, «unsere Omikron-Stube», schreibt er, begleitet von Lach-Smileys. Den Medienauftritt des Luzerner Gesundheitsdirektors kommentiert er mit «Blablabla», und schreibt in einem weiteren Tweet: «Fake kommt immer von höchster Stelle.» Taskforce-Chefin Tanja Stadler wird aufgefordert, «zurück nach Deutschland» zu gehen. Timo S. verbreitet es weiter.

Auch die Medien kommen schlecht weg: das «Unwahrheitsradio RSO», das «Coronawahnreichs-Propagandaministerium» SRF. Der «tägliche Spaziergang» müsse zu den Medien führen, schreibt Timo S. – ein Aufruf an Massnahmenkritiker, vor Medienhäusern aufzumarschieren.

Auch andere machen das. Doch bemerkenswert bei Timo S. ist, dass er in leitender Stellung beim Bund arbeitet - bei jener Institution, die er so vehement kritisiert. Der 44-jährige ETH-Bauingenieur ist Projektleiter beim Bundesamt für Strassen (Astra). Derzeit verantwortet er beispielsweise den Bau eines Sicherheitsstollens auf der Autobahn zwischen Chur und San Bernardino, ein 25-Millionen-Projekt, das über vier Jahre Bauzeit in Anspruch nimmt.