Der Arzneimittelhersteller Astrazeneca bestätigte am Samstag einen Bericht der «Financial Times», wonach sein mit der Universität Oxford entwickelter Impfstoff nur einen begrenzten Schutz in Fällen von leichten Erkrankungen, die durch die südafrikanische Variante des Coronavirus’ hervorgerufen werden, bietet. Diese Erkenntnisse basieren auf Daten einer Studie des Konzerns, die am Montag veröffentlicht werden soll.