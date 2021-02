Zulassung verzögert sich

Auch die Schweiz hat rund 5 Millionen Impfdosen bei AstraZeneca bestellt. Der Hersteller hatte im Oktober 2020 die Zulassung für die Schweiz beantragt. Die zuständige Stelle Swissmedic überprüft den Antrag noch. Die Zulassung verzögert sich derweil, da weitere Unterlagen und Daten beantragt wurden, wie die Prüfstelle in einer Mitteilung vom 3. Februar schreibt. Zuletzt waren in Deutschland und Frankreich Zweifel an der Wirksamkeit des Vakzins von AstraZeneca bei älteren Menschen laut geworden.

Zugelassen und verimpft werden derzeit die Vakzine von Moderna und Pfizer. Von diesen Anbietern wurden insgesamt 10,5 Millionen Impfdosen bestellt. Bis am 2. Februar wurden 550'385 Impfdosen in die Schweiz geliefert.



Da Impfstoff derzeit ein knappes Gut ist, stellt sich nun für die Forscher auch die Frage, wie schnell die zweite Dosis verabreicht werden muss. Deborah Dunn-Walters, Professorin für Immunologie an der Southampton University und Vorsitzende der Covid-19-Taskforce der «British Society for Immunology», sagte gegenüber dem britischen «Guardian»: «Die Wirksamkeit verbessert sich bei der zweiten Dosis, daher ist es immer noch wichtig, diese zu erhalten.»