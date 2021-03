«Keinerlei Beweis für ein erhöhtes Risiko»

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte am Donnerstag erklärt, die Zahl von Blutgerinnseln sei «bei geimpften Menschen nicht höher als in der Allgemeinbevölkerung». Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellte zunächst keinen Handlungsbedarf fest.

Der Hersteller betont, die Analyse von mehr als zehn Millionen Fällen habe «keinerlei Beweis für ein erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie oder Thrombose» ergeben. Mitentwickler Andrew Pollard, Leiter der Oxford Vaccine Group, erklärte am Montag, es gebe «sehr beruhigende Beweise», dass das Vakzin in Grossbritannien – bislang sein Haupteinsatzgebiet in Europa – nicht zu einer Zunahme von Blutgerinnseln geführt habe.