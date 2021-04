Obduktion bestätigt - AstraZeneca-Impfung verantwortlich für Tod von Dana O. (32)

Sinusvenenthrombose?

Bei Sinusvenenthrombosen handelt es sich um gefährliche Blutgerinnsel in den Venen, die Blut aus dem Gehirn abführen und unbehandelt zum Tod führen können. Bei beiden Impfstoffen kam es in einigen Fällen zudem zu einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie), was zu einer erhöhten Blutungsneigung führt. Frühzeitig erkannt ist eine solche gut therapierbar, erklärte der deutsche Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach in der TV-Sendung «Hart aber fair»: Zwar sei eine Behandlung nicht leicht, aber sie sei möglich: «In spezialisierten Zentren kann man eine Antikörpertherapie machen.» Entsprechend solle man, wenn starke und anhaltende Kopfschmerzen auftauchen oder es zu punktförmigen Hautblutungen kommt, einen Arzt aufsuchen.