Wegen Nebenwirkungen : AstraZeneca-Impfungen in Teilen Schwedens gestoppt

Da die Nebenwirkungen der Impfung von AstraZeneca für einen Personalmangel im Krankenhaus sorgt, wird es in Sörmland vorerst zu keiner Verabreichung mehr kommen.

Die Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffs wurde in Schweden gestoppt.

In einem Teil des Landes wurde die Verabreichung des Impfstoffes nun gestoppt.

In Schweden haben einige Personen nach der Impfung von AstraZeneca Nebenwirkungen verspürt.

Der Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmaunternehmens AstraZeneca ist trotz bisherigen Kritiken in über 50 Ländern auf vier Kontinenten zugelassen. In Schweden und Deutschland wurde das Vakzin bereits eifrig verabreicht.

Nun allerdings mit bösen Folgen: Im schwedischen Sörmland kam es zu einer Häufung von Nebenwirkungen beim Personal zweier Krankenhäuser. Von den 400 Geimpften litten 100 Personen vor allem an Fieber, wie der schwedische, öffentlich-rechtliche Sender SVT berichtet. In den Kliniken herrsche deshalb Personalnotstand. Nun reagierte der Arzneimittelverantwortliche von Sörmland, Magnus Johansson: «Wir stoppen die Verabreichung bis auf Weiteres, um das Ganze zu untersuchen und um Personalmangel zu verhindern.» Die vorhanden Daten würden gesammelt und an die nationale schwedische Medikamentenbehörde und den Hersteller für weitere Analysen und Stellungnahmen geschickt.