Nach Zwischenfall : AstraZeneca nimmt Studie zu Corona-Impfstoff wieder auf

AstraZeneca setzt die Entwicklung des Impfstoffes gegen das Coronavirus fort. Der britische Pharmariese hatte den Prozess vor vier Tagen unterbrochen, weil ein Proband erkrankt war.

Man wolle trotz der Eile bei der Entwicklung keine Abstriche bei der Sicherheit machen, so AstraZeneca.

Der britische Pharmakonzern AstraZeneca setzt seine nach einem medizinischen Zwischenfall unterbrochene Studie zur Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs in seiner Heimat fort. Die Gesundheitsbehörde MHRA habe grünes Licht gegeben und bestätigt, dass eine Fortsetzung sicher sei, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Weitere Details nannte AstraZeneca nicht.

Weltweit forschen derzeit Pharmafirmen nach einem Impfstoff gegen Covid-19, die vom Coronavirus ausgelöste Atemwegserkrankung. Das Mittel von AstraZeneca gehört dabei nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO zu den vielversprechendsten. Eine Unterbrechung aufgrund von Zwischenfällen kommt bei Studien immer wieder einmal vor.

AstraZeneca hat bereits – wie andere Pharmafirmen auch – mit den USA, Grossbritannien und der Europäischen Union Verträge über die Versorgung mit dem noch zu entwickelnden Impfstoff geschlossen. Insgesamt will das Unternehmen dabei fast drei Milliarden Einheiten an Regierungen in aller Welt liefern