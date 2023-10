Forscher suchen mit Künstlicher Intelligenz nach Aliens

In Proben von fremden Himmelskörpern tauchen immer wieder chemische Verbindungen auf, die Bausteine des Lebens sein könnten. Meist ist aber unklar, ob sie biologischen Ursprungs sind. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Carnegie Institution for Science in Washington haben nun einen KI-unterstützten Test entwickelt, mit dem solche Proben daraufhin analysiert werden können, ob sie von früherem Leben stammen. Laut den Forschenden gelingt das mit 90-prozentiger Genauigkeit. Sie reden von «einem bedeutenden Fortschritt in der Astrobiologie».