Sternengucker: Astrologie-Hype lässt Webstars abheben

Das Interesse an Astrologie in der Bevölkerung steigt.

Die Astrologie passt sich dem Zeitgeist an. Nach Mike Shivas schweizweit bekannten Hellseher-Telefonaten, oder den von Alexandra Kruse formulierten Horoskopen in den Printmedien, werden die Sterne längst auch auf Instagram, Facebook und Co. gedeutet. Allein der deutschsprachige Hashtag «Sternzeichen» zählt auf Tiktok 2,6 Milliarden Views. «Vermehrt suchen junge Menschen den Weg in die Astrologie und den Austausch mit Gleichgesinnten», schreibt der Schweizer Astrologenbund in seinem jüngsten Jahresbericht. Dabei meldet er auch, dass 2021 ein Rekordjahr gewesen ist. Seit der Gründung des Verbands im Jahr 1983 gab es noch nie so viele Mitglieder wie jetzt.