Weltall : Astronauten freuen sich auf Weihnachtsgeschenke

Hauptsächlich soll Nahrung, Wasser und Treibstoff zur Raumfähre ISS gebracht werden. An Bord sollen aber auch Geschenke für die Besatzung zu den Festtagen sein.

Am Samstag soll ein Raumfrachter an der ISS im All andocken.

Ein unbemannter Raumfrachter auch mit Geschenken für Weihnachten und Neujahr an Bord ist zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Der Transporter vom russischen Typ Progress MS-18 startete in der Nacht zum Donnerstag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in Zentralasien, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Das Raumschiff soll am Samstag andocken. Nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos bringt es hauptsächlich Treibstoff, Wasser und Nahrungsmittel zur ISS.