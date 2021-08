Spezielle Lieferung : Astronautin bekommt Glacé zum Geburtstag geliefert an Raumstation ISS

Am Montag feierte die US-Astronautin Megan McArthur ihren 50. Geburtstag. Zum besonderen Tag erhielt sie ein Fresspäckli mit Leckereien geliefert. Nur: McArthur befindet sich derzeit im All.

US-Astronautin Megan McArthur hat zu ihrem 50. Geburtstag ein besonders Paket in Empfang genommen. Ein Raumtransporter des Unternehmens SpaceX legte zum Jubiläum der Astronautin am Montag an der Internationalen Raumstation ISS an und brachte auch Eiscreme für die Geburtstagsfete mit McArthurs sechs Kollegen. «Mir hat noch nie jemand ein Raumschiff zum Geburtstag geschickt», sagte McArthur.