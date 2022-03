Astronomie – Astronomen entdecken Asteroiden zwei Stunden vor Einschlag auf Erde

Die fünf entdeckten Asteroiden

2022 EB5 ist erst der fünfte kleine Asteroid, der im Weltraum entdeckt wurde, bevor er in die Erdatmosphäre einschlug. Der erste Asteroid, der lange vor seinem Einschlag auf der Erde entdeckt und verfolgt wurde, war 2008 TC3, der über dem Sudan in die Atmosphäre eintrat und im Oktober 2008 zerbrach. Dieser vier Meter breite Asteroid verstreute Hunderte von kleinen Meteoriten über der Nubischen Wüste. Mit immer ausgefeilteren und empfindlicheren Messungen will die Nasa immer mehr dieser harmlosen Objekte entdecken, bevor sie in die Atmosphäre eintreten.