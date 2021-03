Blick ins Universum : Astronomen entdecken Quasar – bislang fernstes Radio-Leuchtfeuer

Das Max-Planck-Institut für Astronomie hat die bisher fernste Radioquelle im All entdeckt. Der sogenannte Quasar stammt laut Forschern aus einer Zeit als das Universum 780 Millionen Jahre alt war.

Ein internationales Forscherteam hat die bisher fernste Radioquelle im All entdeckt. Es handelt sich um einen sogenannten radiolauten Quasar aus einer Zeit, in der das Universum gerade einmal 780 Millionen Jahre alt war, wie das Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) am Montag mitteilte. Damit ermöglicht der Quasar einen Blick in die Frühzeit des Universums, das vor 13,8 Milliarden Jahren entstand.