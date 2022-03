MeerKAT-Teleskop : Astronomen fangen mysteriöse riesige Radio-Kreise im Weltall im Bild ein

Mit Hilfe des MeerKAT-Teleskops in Südafrika konnten Forscher das Bild eines unvorstellbar grossen Radio-Kreises erstellen. Das Objekt ist eine Million Lichtjahre breit und gibt den Forschern Rätsel auf, um was es sich handelt.

Die sogenannten Odd Radio Circles, abgekürzt ORC – zu deutsch: Seltsame Radio-Kreise – wurden erstmals im Jahr 2020 von einem Radioteleskop in Australien entdeckt. Da sie nur von Instrumenten gesehen werden können, die Wellenlängen im Radiobereich erkennen, sind sie trotz ihrer enormen Grösse schwer zu finden. Bisher wurden erst fünf solche ORCs am Firmament nachgewiesen. Nun wurde mit Hilfe des MeerKAT-Radioteleskops, das sich aus 64 Antennen zusammensetzt und in der südafrikanischen Wüste steht, ein neues Bild eines ORC erstellt, wie CNN berichtet. Die Forschungsergebnisse wurden anfangs Woche in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publiziert.