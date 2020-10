Spaghettisierung : Astronomen filmen die letzten Momente eines zerrissenen Sterns

Einem europäischen Team ist es erstmals gelungen, festzuhalten, wie ein Stern von einem Schwarzen Loch zerrissen wird – ein Vorgang, der auch als Spaghettisierung bekannt ist.

Kommt ein Stern zu nahe an ein supermassereiches Schwarzes Loch heran, wird er von der extremen Anziehungskraft angesaugt und kann dabei in lange Fäden gezogen werden – ein Vorgang, der als Spaghettisierung bekannt ist. Werden Stränge des Sterns in das Schwarze Loch gesaugt, entsteht ein Lichtblitz. Bisher hatten Astronomen Schwierigkeiten, diese Lichtblitze zu untersuchen, da sie oft durch einen Vorhang aus Staub und Trümmern verdeckt werden.