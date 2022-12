Wetter: Im Tessin gibt es heute mehr Tageslicht als in Zürich

Am Mittwoch ist astronomischer Winteranfang. Es bleibt weniger lang hell als gewohnt. Im Süden der Schweiz dauert der Tag rund zwölf Minuten länger als in Zürich.

Darum gehts Heute ist der astronomische Winterbeginn.

Dieser bringt den kürzesten Tag mit sich, es bleibt am Morgen länger dunkel und das Tageslicht verschwindet schneller als gewohnt wieder.

Je weiter man Richtung Norden fährt, umso kürzer werden die Tage.

Um 22.48 erreicht die Sonne den südlichsten Punkt ihrer scheinbaren Umlaufbahn, schreibt «SRF Meteo». Das Erreichen dieses Punktes definiert für die Astronomen auch den Beginn des Winters. Dieser «kalendarische Winterbeginn» fängt jeweils immer zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt an. In diesem Jahr ist es heute zu später Abendstunde soweit. Neben dem «astronomischen Winterbeginn» gibt es noch den «meteorologischen Winterbeginn», da für die Messungen immer gleiche Zeiträume wichtig sind.

In Zürich geht die Sonne um 8.10 Uhr auf und um 16.37 Uhr unter. Der Tag dauert also acht Stunden 27 Minuten und 31 Sekunden. Der heutige Tag erreicht damit laut «SRF Meteo» seine jährliche minimale Länge. Da die Sonne erst kurz vor Mitternacht den südlichsten Punkt erreicht, ist der Donnerstag nochmals gleich kurz wie der Mittwoch. Der Mittwoch ist aber nicht nur der kürzeste Tag, sondern auch jener mit dem tiefsten Sonnenhöchststand. Selbst zum Sonnenhöchststand am Mittag um 12.23 Uhr steht die Sonne nur 19,2 Grad über dem Horizont.

Je weiter nach Norden, desto dunkler

In Chiasso an der Südgrenze unseres Landes sind es dagegen acht Stunden und 39 Minuten. Der kürzeste Tag dauert also dort rund zwölf Minuten länger. Fährt man weiter Richtung Norden, so werden die Tage kontinuierlich kürzer. In Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen dauert der kürzeste Tag gemäss «SRF Meteo» nur etwas über sieben Stunden. Nördlich des Polarkreises kann die sogenannte Polarnacht teilweise Wochen dauern. Am Nordkap, dem nördlichsten Punkt Europas, dauert sie etwas mehr als zwei Monate.

Der astronomische Winter wird am Montag, 20. März vom astronomischen Frühlingsanfang abgelöst, der Tag wird bis dahin wieder bis zu zwölf Stunden erreichen. Den längsten Tag gibt es zum astronomischen Sommerbeginn am 21. Juni 2023. In Zürich erreicht der Tag dann knapp 16 Stunden.