Asuel: Bewohner klagen über Verkehrslärm

Darum gehts Seit 2021 fahren immer mehr Autos durch das 200-Seelen-Dorf Asuel JU.

Das führt zu vermehrtem Lärm während der Verkehrsspitzen.

50 Bewohnende haben eine Petition gestartet, um Tempo 30 einzuführen.

50 Bewohnerinnen und Bewohner des idyllischen Asuel im Berner Jura haben eine Petition gestartet, um den Lärm des Autoverkehrs durch die Stadt zu verringern. Seit 2021 kurzzeitig eine Umleitung durch das Dorf verlief, bemerkten die Anwohnenden immer mehr Verkehr. Unter der Woche komme es zu Verkehrsspitzen zwischen 4.30 und 8.30 Uhr, danach zwischen 15.30 und 19 Uhr zu besonders viel Lärm. «Le Quotidien Jurassien» berichtete darüber.

«Die Situation ist höllisch», sagt der 58-jährige Mann, der die Petition ins Leben gerufen hat. «Ich bin nervös und habe oft Kopfschmerzen. Als ich die Petition gestartet habe, habe ich gemerkt, dass es auch anderen im Dorf so geht», sagt er. «Wenn die ersten Autos um 4.30 Uhr hier durchbrettern, bin ich wach.»

«Die Strasse ist einfach nicht für so viel Verkehr gemacht, sie neu zu machen und 30 km/h zu implementieren, das könnte den Lärm verringern», so der 58-Jährige. «Ich habe nichts gegen den Verkehr, ich will einfach wieder nach Hause und gleichzeitig zur Ruhe kommen können», sagt er.

Tempo 30 für weniger Verkehr

«Mich macht dieser Lärm einfach nur krank», sagt eine ältere Bewohnerin des Dorfs. «Wir liegen in einem Tal, ich wache mit dem Lärm auf und muss es dann nochmals nachmittags ertragen», so die Frau. Sie höre die Busse am Wochenende und Töfffahrende mit ihren lauten Motoren, «die fahren viel schneller als 50», sagt sie. «Je langsamer man hier durchmuss, desto weniger entscheiden sich dafür, unser Dorf als Abkürzung zu nehmen», so die Frau.

«Mich stören vor allem die, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten», sagt Monique Sthioul zu 20 Minuten. Sie habe Angst um ihre Katzen und ihren Hund. «Ich denke, ein Radar oder eine Geschwindigkeitsanzeige könnte das Problem bereits beheben», sagt sie. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h findet sie jedoch übertrieben.

«Die Petition hat mich überrascht», sagt eine weitere Anwohnerin zu 20 Minuten. «Mich stört der Verkehr nicht», sagt sie. Sie finde die Petition übertrieben, «irgendwo müssen die Menschen ja durchfahren, um zur Arbeit zu kommen», sagt sie.

Mini-Tal verstärkt Lärm

«Wir liegen hier in einem Mini-Tal, das verstärkt den Lärm», so Paul Choulat, der zuständige Gemeinderat für die kommunalen Strassen. Er könne bestätigen, dass es während der Stosszeiten zu mehr Lärm komme. Die Petition sei dem Kanton übergeben worden, da es sich bei dem Abschnitt um eine Nebenstrasse des Kantons handele. «Jetzt warten wir auf eine Antwort», so Choulat.

Er sieht das Problem fast ausschliesslich beim Lärm, denn: Zeitweise installierte die Polizei ein Radar am Dorfeingang. Es wurde jedoch bereits nach 15 Tagen wieder abgehangen, da keine Auffälligkeiten gemessen werden konnten.

Das Problem solle jedoch bald angegangen werden: «Die Strasse zwischen Asuel und den folgenden Dörfern soll jedoch baldmöglichst renoviert werden», sagt Choulat. Der Fluss laufe teilweise unter der Fahrbahn hindurch, was die Erneuerung bislang verzögert habe. «Es steht jedoch bereits in der Diskussion, einen lärmarmen Belag zu verwenden, das könnte die Geräusche weiter verringern», so der Gemeinderat.

