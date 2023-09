Asyl für Afghaninnen: SP nimmt Baume-Schneider in Schutz - SVP-Aeschi ist «schockiert»

SVP zeigt sich «schockiert und entrüstet»

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi ist stinksauer: «Ich bin schockiert und entrüstet», sagt er. Er fragt sich, ob dieser Entscheid in Rücksprache mit dem Bundesrat getroffen wurde oder ob SEM-Vorsteherin Elisabeth Baume-Schneider diesen in Eigenregie vollzogen habe.

«Sie versucht, gegen den Willen eines grossen Teils der Bevölkerung noch mehr Asylmigranten in die Schweiz zu bringen», so Aeschi. Das werde Milliarden von Franken an Folgekosten nach sich ziehen – zu einem Zeitpunkt, in dem die Schweizer Bevölkerung mit teuren Energie-, Wohn- und Gesundheitskosten kämpfe, so der SVP-Mann.