Kanton St. Gallen: Asylbewerber zu Diebstahl angestiftet – Shop vertickte gestohlenen Schnaps

Ein 33-jähriger Mann betreibt im Süden des Kantons St. Gallen einen Lebensmittelladen, in dem er auch Alkohol verkauft. Als Lieferant für Whisky und Co. scheint er jedoch nicht immer auf offizielle Kanäle zu setzen, wie in einem kürzlich ausgestellten Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft zu lesen ist. Dem aus Sri Lanka stammenden Mann wird vorgeworfen, Asylbewerbende zum Klauen von Alkohol ermutigt zu haben, damit er diesen in seinem Laden verkaufen kann. Pro Flasche bezahlte er den Dieben 15 Franken. Verkauft wurden die Flaschen zu einem höheren Preis. Der normale Einkaufspreis für Händler liegt bei rund 30 Franken.