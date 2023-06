Nein zu Containersiedlungen: Asylsuchende sollen in den Kantonen in Turnhallen einquartiert werden

Bund hat noch 4600 freie Plätze

Mario Fehr hat keine Freude an der Turnhallen-Lösung. «Letztes Jahr hat der Bundesrat die Regeln des Asylgesetzes missachtet und Asylsuchende vorzeitig in die Kantone geschickt.» Ein solches Szenario werde man nicht noch einmal tolerieren, so der Zürcher Regierungsrat. Der Bund müsse jetzt endlich seine Aufgaben in der Asylpolitik wahrnehmen. Zurzeit sind beim Bund von 10’000 Plätzen für Asylsuchende noch deren 4600 frei. Diese dürften nicht ausreichen.