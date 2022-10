Asylsystem drohen Überlastung und Zeltstädte wegen Flüchtlingswelle

So gebe es praktisch keine freien Betten mehr…

Das Bundesamt für Migration vermeldet angesichts der anhaltenden Migration in Europa, dass die Plätze in den Bundesasylzentren knapp werden.

Laut dem Staatssekretariat für Migration sind die Bundesasylzentren an ihre Kapazitätsgrenze gestossen.

Dem Bund gehen die Betten für Geflüchtete aus. 800 Menschen erreichen die Schweiz derzeit jede Woche, wie er am Dienstag mitteilte. Insbesondere aus Afghanistan, der Türkei, Algerien, Burundi und Syrien kommen mehr Menschen, die längerfristig Asyl suchen.

Um der Lage Herr zu werden, werden nun Geflüchtete früher als üblich den Kantonen zugewiesen. Ausserdem werden wieder vermehrt Geflüchtete in Zivilschutzbunkern untergebracht, wie ein Beispiel aus Allschwil (BL) zeigt.

Auch die Kantone ächzen unter den zunehmenden Flüchtlingsströmen. «Wir sind seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine mit der grössten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert», sagt Myriame Zufferey, Fachbereichsleiterin Migration bei der Sozialdirektorenkonferenz: «Es gibt Kantone, die sozusagen von heute auf morgen mehrere Dutzend Personen auf einmal unterbringen müssen und zwar in einer Zeit, in der schon alle aufgrund der Ukrainerinnen und Ukrainer Wohnraum schaffen müssen.»