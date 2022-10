Migrationsexperte : Asylsystem nicht vor Kollaps – «möglich, dass Zelte aufgestellt werden»

In der «NZZ am Sonntag» nimmt Migrationsexperte Eduard Gnesa Stellung zu den aktuellen Asylgesuchen im Land. Er glaubt nicht an den Kollaps Asylsystems. Doch wiederhole sich gewissermassen die Flüchtlingskrise von 2015. Er rechnet damit, dass die Armee vermehrt zum Einsatz kommen wird, da schon jetzt Betten für die Geflüchteten fehlen. Es sei zudem auch möglich, dass auch in der Schweiz Zelte aufgestellt werden müssen.