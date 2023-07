Windisch AG: Asylunterkunft für Minderjährige wird Anfang September eröffnet

Deshalb wird der Kantonale Sozialdienst (KSD) die Unterkunft an der Mülligerstrasse 11 in Windisch Anfang September eröffnen. «In der Unterkunft können künftig bis zu 50 UMA untergebracht werden», so das Amt weiter.

Um den Bedarf an Plätzen zu decken, konnte der KSD durch Leistungsvereinbarungen mit der «Sofa Stiftung – Für Kinder, Jugendliche und Familien» (Windisch), dem Verein «Lernwerk» (Vogelsang/Gebenstorf) und Erweiterungen in bestehenden Unterkünften in Aarau und Unterentfelden über 100 zusätzliche Plätze schaffen. «Um alle vom Bund zugewiesenen UMA aufnehmen zu können, benötigt der KSD jedoch weitere Plätze. Deshalb wird er die Unterkunft an der Mülligerstrasse 11 in Windisch Anfang September eröffnen. In der Unterkunft können künftig bis zu 50 UMA untergebracht werden», so das Amt weiter.