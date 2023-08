Bund rechnet mit bis zu 35’000 Asylgesuchen – Kantone schaffen Platz

Hier in der Panzerhalle auf dem Waffenplatz Thun werden Asylbewerber beherbergt. Die Container im Vordergrund sind als Toiletten und Duschen in Betrieb.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider habe sich am 25. August im Rahmen der regelmässigen Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Kantone über die Situation im Asylbereich und die Unterbringung von Asylsuchenden ausgetauscht, teilt das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) mit. Dabei hätten die Kantone dem Staatssekretariat für Migration rund 1800 Unterbringungsplätze gemeldet. Rund 600 Plätze seien sofort nutzbar, 1200 Plätze seien noch in Abklärung und würden dem Bund in Aussicht gestellt.

Nachdem sich das Parlament in der Sommersession gegen einen Kredit für Container-Anlagen für Asylsuchende ausgesprochen hatte, bat das SEM die Kantone zu eruieren, ob sie über geeignete Zivilschutzanlagen für die Unterbringung von Asylsuchenden verfügen, die sie dem Bund zur Verfügung stellen können. Bis zum 25. August 2023 meldeten die Kantone insgesamt rund 600 zusätzliche Unterbringungsplätze an, die rasch in Betrieb genommen werden können. Weitere rund 1200 Plätze sind in Abklärung. Die Armee ihrerseits prüft, in welchem Umfang sie das SEM weiter unterstützen kann. Damit verfügt das SEM über ungefähr 11’000 Unterbringungsplätze, was die Schwankungstauglichkeit erhöht.