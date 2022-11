Asylzentrum-Kadermann muss Putin- und Trump-Fotos aus Büro entfernen

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesasylzentrums in Altstätten SG erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Betreuungsleiter. Der Kadermann soll sich regelmässig abwertend und erniedrigend gegenüber Asylsuchenden äussern. Auch hängen an seinem Arbeitsplatz Bilder von Wladimir Putin und Donald Trump. Sein Büro schmücken zudem die Sprüche «Death to Zion» und «Nothing can stop what’s coming». Der letztere wird unter anderem mit der rechtsextremen Verschwörungsbewegung QAnon in Verbindung gebracht.