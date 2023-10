Waldorf Astoria Miami: Einzigartiges Penthouse für 50 Millionen Dollar

Ein Penthouse in einem Wolkenkratzer in Miami ist nicht nur das höchste in ganz Florida, es dürfte auch das teuerste sein.

Ein Penthouse in 300 Metern Höhe: Dieses unvergleichliche Apartment entsteht gerade in Miami, der Stadt an der Südspitze Floridas. Dort wird nämlich gerade das Waldorf Astoria Hotel gebaut. Es soll der erste superhohe Wolkenkratzer Miamis werden und die Wohnung damit das höchste Penthouse südlich von New York: Nur dort gibt es noch höhere Wohnungen.

Mit einer geplanten Höhe von 319,7 Meter wäre der Waldorf Astoria Wolkenkratzer nicht nur der höchste in ganz Florida, sondern auch das höchste Wohnhaus südlich von New York. Waldorf Astoria/ARX Creative

Geplante Höhe für den Waldorf Astoria Glasturm: 319,7 Meter. Das in Miami ansässige Architekturbüro Sieger Suarez Architects hat für dieses Projekt mit dem uruguayischen Architekten Carlos Ott zusammengearbeitet, als Inspiration dienten gestapelte Glasboxen. Das Projekt soll bis 2027 abgeschlossen sein – die Nachfrage nach den Wohnungen und den Penthouses ist aber bereits gross.

360 Privatwohnungen und 205 Hotelzimmer

Im Wolkenkratzer wird nicht nur das Hotel Waldorf Astoria mit 205 Hotelzimmern sein, sondern auch eine ganze Reihe von Privatwohnungen: 360 Stück, verteilt auf die oberen sechs der neun Glaswürfel. Es wird fünf Penthouses geben, zwei davon sind derzeit noch unverkauft. Das könnte auch am Preis liegen: Unglaubliche 50 Millionen Dollar müsste der neue Besitzer oder die neue Besitzerin für das eine Penthouse hinblättern. Das ist sogar in diesem Luxus-Segment viel Geld. So hat sich Rihanna kürzlich für 21 Millionen Dollar ein Penthouse in Los Angeles geleistet.

360 Wohnungen werden in den oberen sechs der neun Glaswürfel gebaut. Waldorf Astoria/ARX Creative

Dafür gibt es aber auch eine unvergleichliche Aussicht und richtig viel Platz: Die Wohnung erstreckt sich über ein komplettes Stockwerk und hat 1217 Quadratmeter. Zur Erinnerung und zum Vergleich: Die Durchschnittliche Wohnungsgrösse in der Schweiz liegt bei 99 Quadratmetern.

Kaum Wände, nur Fenster

Im Penthouse gibt es sechs Schlafzimmer, neun Bäder und mehrere Wohn- und Essbereiche. Fast jede Aussenwand ist verglast und bietet so einen Ausblick auf Miami. Die Wohnung hat ausserdem einen eigenen Fitnessraum, ein Heimkino, ein Weinraum, eine Bibliothek, einen Spa, einen Pool und mehrere Balkone.

Und so sieht es im 50-Millionen-Penthouse aus. Das ist das Wohnzimmer … Waldorf Astoria/ARX Creative … das durch ein gläsernes «Cheminée» vom Esszimmer getrennt ist. Waldorf Astoria/ARX Creative Es gibt eine grosszügige Küche mit Insel, alles immer mit Blick aufs Meer oder auf Downtown Miami. Waldorf Astoria/ARX Creative

Besonders beeindruckend: Das Hauptschlafzimmer. Dort gibt es ein eigenes Bad mit viel Marmor und einer freistehenden Badewanne mit Blick aufs Meer. Zwei (!) begehbare Kleiderschränke dürfen dort natürlich auch nicht fehlen. Übrigens: Da es sich bei diesen Bildern um Visualisierungen handelt und der Bau noch nicht abgeschlossen ist, könnte der Käufer oder die Käuferin das Penthouse auch personalisieren lassen. Laut Website wäre beispielsweise ein weiterer Kleiderschrank oder ein Meditationsraum möglich.

Zusätzliche Annehmlichkeiten

Das Penthouse hat zwar alles, was man sich nur wünschen kann, der Wolkenkratzer bietet aber für alle Bewohnerinnen und Bewohner weitere Annehmlichkeiten. So gibt es für die Wohnungsbesitzenden eine private Lobby, eine «Hospitality Suite» mit Privatkoch für Veranstaltungen, einen Billardraum, einen «Kids Club», in dem Kinder bespasst werden, und einen Pool.

Wer im Penthouse noch nicht alles findet, was es zum Leben braucht, kann auf zusätzliche Räume für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses zurückgreifen. So gibt es eine «Residential Lounge», … … eine eigene Bar, … … sowie ein Pool für die Eigentümerinnen und Eigentümer der 360 Wohnungen. Das Hotel hat zusätzlich noch eine eigene Pool-Landschaft. Waldorf Astoria/ARX Creative

Dazu gibt es einen privaten Concierge, viele smarte Geräte und sogar eine eigene App, mit der die Bewohnerinnen und Bewohner Spa-Behandlungen buchen oder Tische im hauseigenen Restaurant reservieren können. Ebenfalls in der App: Ein Hundesitter-Dienst, eine Wäscherei und eine Autovermietung.