Zwei Jugendliche sind am 16. August tot in der Wohnung des Zürcher Rappers ZH Beats in Zollikerberg gefunden worden. Im Blut seines 15-jährigen Stiefsohns ist eine Mischung von verschiedenen Medikamenten gefunden worden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Es handle sich um ein morphiumhaltiges Krebsmedikament und das Benzodiazepin Xanax.