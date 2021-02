In der Nacht auf Dienstag gab es am Australian Open heftige Szenen.

Schockierende Szenen in Melbourne! Für Viktoria Azarenka (WTA 13) ist das Australian Open früh vorbei. Die 31-Jährige schied in der Nacht auf Montag gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula in zwei Sätzen 5:7, 4:6 aus. Die Weissrussin hatte dabei mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die den Fans einen Schrecken einjagten. Im zweiten Satz musste sich Azarenka minutenlang behandeln lassen. Sie litt unter Atemnot, benötigte einen Inhalator.

Beim anschliessenden Interview auf dem Platz wollte die ehemalige Nummer 1 nicht über ihre Beschwerden sprechen, deutete aber an, dass die 14 Tage in strenger Quarantäne Grund für ihre Verfassung sein könnten: «Ich wusste nicht wirklich, wie ich mich danach vorbereiten sollte.» Und nach der Partie, auf der Pressekonferenz, sprach Azarenka noch weiter über ihr Atemnot-Drama. «Ich weiss nicht genau, was da mit mir war. Ich kann nur sagen: Die Situation war ausser Kontrolle», so die Weissrussin.