Gesundheitsprobleme – Atemprobleme? Lara Gut-Behrami soll seit Wochen unter Erkältung leiden

Beim ersten Abfahrtstraining in Lake Louise lief es bei Lara Gut-Behrami nicht nach Plan. Mit 3,05 Sekunden Rückstand klassierte sich die Tessinerin hinter der Trainingssiegerin Sofia Goggia. Rückstände im Training sind normalerweise kein Grund zur Sorge. Wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch berichtet, sei Lara Gut-Behrami aber nach dem Lauf völlig ausser Atem gewesen und soll nach Luft gerungen haben.

Wie die Nachrichtenagentur weiter schreibt, leidet Gut-Behrami seit Wochen an einer starken Erkältung. Im Bericht bezieht man sich auf Informationen aus dem Umfeld von Swiss Ski. Im November habe Gut-Behrami auch nur fünf Mal trainiert aufgrund der Krankheit. Ausserdem habe sie sich deswegen in Österreich und nicht in Kanada vorbereitet. Bereits Mitte November gab die Tessinerin nach dem Parallelrennen in Lech/Zürs bekannt, dass sie an einer Grippe leidet.